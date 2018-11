Pubblicata da Inail la sesta edizione del bando del premio nazionale Marco Fabio Sartori, per cortometraggi o campagne di comunicazione sulla sicurezza sul lavoro ideate da giovani tra i 18 e 35 anni. Concorso indetto nel 2012 in memoria dell’ex presidente Inail scomparso l’8 novembre 2011. Iniziativa promossa fino al 2017 dalla direzione regionale Lombardia.

Obiettivo del concorso è sensibilizzare sulla sicurezza come opportunità per l’impresa e come condizione necessaria sul lavoro, sulla prevenzione. Possono partecipare maggiorenni under 35 ad esclusione dei componenti della giuria, dei dipendenti Inail, compresi parenti e affini entro il terzo grado.

Due le sezioni previste:

Sezione 1. cortometraggio audio-video;

Sezione 2. campagna di comunicazione.

I candidati (individuali o gruppo massimo tre persone), possono partecipare con un’opera per una sola sezione e i vincitori delle edizioni passate possono partecipare con opere differenti.

I premi per i primi tre classificati di ogni sezione sono: 5.000 euro; 3.000 euro e 1.000 euro. Con la nuova possibilità riguardante la partecipazione alla realizzazione di campagne o prodotti Inail. Attraverso stage non retribuiti presso l’Istituto in convenzione con Università di Roma “La Sapienza”, “Tor Vergata”, “Roma Tre” e “Luiss”; affiancamento non retribuito nell’agenzia di comunicazione che lavora con Inail.

Candidature esclusivamente online, entro le ore 15.00, del 9 gennaio 2019. Premiazione a Milano nel 2019.

Info: Inail, premio nazionale Marco Fabio Sartori 2018

