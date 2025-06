Padiglione 26 – Stand: B48. Ricordiamo le coordinate per incontrare Anfos e il suo staff nel corso della imminente edizione di Ambiente Lavoro che si terrà a Bologna dal 10 al 12 giugno 2025.

Anfos è presente in Fiera, Quotidiano Sicurezza Media Partner.

Webinar gratuito

In occasione della manifestazione Anfos ha rilasciato un nuovo webinar di 4 ore, che sarà gratuito per gli utenti che procederanno all’iscrizione presso lo stand in Fiera. Qui i dettagli del webinar sul sito Anfos.

Titolo del progetto formativo è: Mobbing, stalking e molestie sul luogo di lavoro.

