Domani prende il via Ambiente Lavoro, “35° Salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, che si terrà a Bologna Fiere, dal 10 al 12 giugno. Le impressioni della dott.ssa Marilena Pavarelli, project manager della manifestazione a poche ore dall’avvio.

Ambiente Lavoro, un punto di riferimento consolidato nel settore e che per questa edizione ha scelto di tornare alle origini, nel periodo primaverile. Quali le sfide e le opportunità di questo 35° Salone della salute e della sicurezza sul lavoro.

La data della 35esima edizione di Ambiente Lavoro, Salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che si svolgerà a Bologna dal 10 al 12 giugno prossimi, cambia rispetto al posizionamento autunnale delle ultime edizioni.



Quello che resta invariato è invece l’impegno della manifestazione a favore di una riflessione ampia e approfondita sui temi di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, condotta con l’indispensabile coinvolgimento delle istituzioni e di tutti gli attori del comparto, sul valore del lavoro in sicurezza, sull’importanza della prevenzione e sulla salute di lavoratrici e lavoratori. È infatti dal 1990 che Ambiente Lavoro rappresenta la più importante occasione di aggiornamento e confronto tra professionisti di salute, sicurezza, ambiente e sostenibilità, contribuendo così a sviluppare una coscienza collettiva, basata sulla cultura della prevenzione.



Un ulteriore punto fermo è l’attenzione che dedichiamo alla formazione nell’ambito di ogni edizione: nel 2024 abbiamo ospitato 300 convegni rivolti ad addetti ai lavori e oltre 1000 sono stati i relatori coinvolti; l’edizione 2025 si appresta a replicare gli stessi numeri a dimostrazione di un impegno costante.



Restiamo poi fedeli alla nostra mission: promuovere con ogni strumento, dal convegno istituzionale, al workshop formativo fino all’utilizzo di linguaggi artistici meno convenzionali in questo contesto, il valore della cultura della sicurezza, in ogni luogo di lavoro, per prevenire incidenti e tutelare la salute fisica e il benessere mentale dei lavoratori.

In evidenza in primo luogo il primo tema chiave, quello del “ruolo strategico dei dispositivi di sicurezza per la tutela della vita e della salute delle lavoratrici e dei lavoratori”.

Nell’edizione 2024 di Ambiente Lavoro nasce Sicur Labor, un salone nel salone, che abbiamo realizzato per accendere i riflettori sulla necessità di investire nelle nuove tecnologie applicate alla sicurezza e alla prevenzione nei luoghi di lavoro. Un’iniziativa che ha come fil rouge i DPI, sia a livello di prodotto, sia come tema al centro di momenti formativi/informativi.

Mi riferisco a Meet the Expert, ciclo di workshop che Sicur Labor dedica a chi produce, commercializza e decide l’acquisto di DPI, dedicato ad esempio alla prevenzione degli infortuni da perforamento, schiacciamento e scivolamento nei luoghi di lavoro e alla nuova norma UNI 11719:2025. Un’esigenza quella di dedicare un focus ai DPI che sentiamo come sempre più urgente, anche alla luce degli ultimi dati Inail, che solo nel primo trimestre del 2025 hanno registrato 205 morti, con un aumento dell’8,37% rispetto al 2024.

Il secondo, il benessere lavorativo, “luoghi di lavoro promotori di salute a 360 gradi”.

Il mondo del lavoro si evolve e Ambiente Lavoro cerca di anticipare e aderire alle esigenze emergenti da un punto di vista culturale e formativo per promuovere un concetto di benessere sempre più ampio sul luogo di lavoro. Dunque, non solo aggiornamenti normativi e innovazione, ma anche contenuti su linguaggio, comunicazione e tutto ciò che contribuisce al benessere sul posto di lavoro. Anche l’edizione 2025 dedicherà spazio alle soft skills, perché la cultura della sicurezza passa anche attraverso un diverso modo di gestire le relazioni, i gesti, le parole. Nel programma convegni ci proponiamo di esplorare le competenze trasversali che contribuiscono significativamente e concretamente a cambiare il mondo del lavoro. Incontri per confrontarsi su nuovi modelli di leadership ispirati da approcci innovativi come il nudging e tecniche di feedback, oltre al coaching per la gestione dello stress.

In particolare, il temi della leadership gentile e di un diverso approccio portato avanti in tutti i ruoli e settori aziendali, che ottenga risultati ampiamente più soddisfacenti, non solo in termini di relazioni umane ma anche di sicurezza e produzione, rispetto a una leadership standard. Inoltre, anche quest’anno abbiamo deciso di dedicare attenzione a una tema di stringente attualità come la parità di genere che rappresenta, nel nostro sistema nazionale, un obiettivo ancora da raggiungere nonostante il miglioramento del quadro normativo avvenuto negli ultimi anni anche su impulso della disciplina europea. Parità di genere è un concetto ampio che include sicurezza, veder rispettata la propria integrità sul luogo di lavoro, essere al riparo da umiliazioni, soprusi e addirittura violenze che nel posto di lavoro non dovrebbero trovare spazio e che invece oggi interessano non solo le donne ma tutti i lavoratori soggetti a discriminazione per fattori quali l’età, le origini, il sesso, le condizioni fisiche. A questo si aggiunge il fatto che, finora, le questioni antidiscriminatorie sono state affrontate separatamente da quelle prevenzionistiche. La necessità di mettere in relazione la parità di genere e l’antidiscriminazione con la sicurezza sul lavoro non è più procrastinabile.



Ad Ambiente Lavoro 2025 ci proponiamo di mettere in risalto questo legame con una serie di convegni che andranno a indagare tutti gli strumenti, pratici e normativi, per raggiungere una parità di genere che sia concreta e per prevenire e contrastare le molestie e violenze sul lavoro.

Un fitto programma di eventi, convegni e workshop, qual è il valore aggiunto di Ambiente Lavoro, quali i vantaggi che il visitatore o l’espositore possono trarre dalla partecipazione alla Fiera. Come si propone di essere un motore di innovazione, networking e aggiornamento professionale per il settore. E in che modo anticipa e risponde alle sfide future del mondo del lavoro e della sicurezza in particolare.

Ogni anno cerchiamo di consolidare Ambiente Lavoro come un punto di riferimento e luogo di incontro per chi opera nel settore della salute e sicurezza sul lavoro, coniugando nei tre giorni di manifestazione, esposizione, formazione e confronto tra addetti ai lavori.



La fiera si propone come motore di innovazione e aggiornamento per un pubblico altamente specializzato, composto dalle diverse categorie di professionisti che operano in ambito salute, sicurezza ma anche HR, grazie a un ricco programma di convegni, workshop e momenti di networking.

Inoltre, ci concentriamo sulle sfide future del mondo del lavoro, dando spazio a temi di stringente attualità e con un forte impatto sulle dinamiche del lavoro, come la digitalizzazione e l’AI, la sostenibilità, il benessere organizzativo e la parità di genere, offrendo strumenti concreti per affrontarle con competenza, consapevolezza e visione.



Appuntamento con la 35esima edizione di Ambiente Lavoro, dal 10 al 12 giugno a BolognaFiere.

