Eu-Osha comunica scadenze e informazioni sulla nuova edizione del premio cinematografico Ambienti di lavoro sani che si terrà in occasione del festival Dok di Lipsia.

Si tratta della decima edizione del premio creato per valorizzare opere che affrontino il tema della salute sul lavoro e delle condizioni occupazionali. I temi trattabili sono in sintesi:

rischi negli ambienti di lavoro;

diritti dei lavoratori,

cambiamenti sul lavoro dovuti alle condizioni politiche o economiche;

settori lavorativi primari;

categorie che versano in condizioni particolari.

Il vincitore riceverà un premio in denaro di 5.000 euro e la possibilità di pubblicare estratti dell’opera negli spazi online Eu-Osha; proiettare e presentare trailer o l’opera negli eventi Eu-Osha riservati; “sottotitolare con alcune lingue europee scelte il film vincitore e concedere all’EU-OSHA il diritto di licenza non esclusivo, non commerciale e di non proiezione in pubblico di fornire l’accesso (su una piattaforma elettronica protetta da login) alla suddetta rete e ad altri partner ufficiali”.

Qui tutte le istruzioni per candidarsi, sulla pagina ufficiale del festival Dok. Scadenze previste per maggio e luglio 2019. Il “62° Festival internazionale di Lipsia” si terrà dal 28 ottobre al 3 novembre 2019.

Info: Eu-Osha decimo premio “Ambienti di lavoro sani” Dok Lipsia

