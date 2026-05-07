Dal 26 al 28 maggio torna “Ambiente Lavoro – Salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, che si terrà ancora una volta a Bologna Fiere.

Prodotti, servizi, operatori del settore, formazione, trend, cultura della salute, sicurezza, ambiente e sostenibilità. Per una tre giorni che si conferma centrale nella diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro, per la prevenzione dei rischi, la sicurezza.

Un appuntamento chiave, nel quale “professionisti della sicurezza, dell’ambiente, delle risorse umane e della sostenibilità trovano […] un momento d’incontro privilegiato con le aziende e gli operatori del settore oltre che un’occasione di aggiornamento e crescita professionale”.

I settori espositivi sono:

Sicurezza;

Servizi;

Promozione e gestione;

Salute;

Protezione personale;

Anticendio;

Qualità del lavoro;

Sicurezza ambientale,

In programma convegni e seminari istituzionali, eventi ed eventi speciali come “Secure Labor” il salone sui dispositivi di protezione individuale, con i relativi appuntamenti “Meet the expert”, “Afety Business Day”, “Campo prove” e “DPi Fashion Week”.

Ambiente Lavoro – 36° Salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro BolognaFiere, 26-28 maggio 2026 fiera.ambientelavoro.it

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