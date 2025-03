Ambiente Lavoro. Come annunciato al termine dell’edizione di novembre 2024, il “35° Salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” si terrà a Bologna, dal 10 al 12 giugno 2025.

Convegni, appuntamenti, espositori saranno ancora una volta centrali nella tre giorni, che per il 2025 avrà due temi chiave:

Dpi di ultima generazione;

benessere lavorativo.

“Saranno presentate soluzioni innovative per la protezione individuale, fondamentali per prevenire rischi, e strategie per promuovere l’equilibrio psicologico e il benessere organizzativo, con l’obiettivo di rendere i luoghi di lavoro promotori di salute a 360 gradi”.

Anfos sarà presenta in Fiera, Quotidiano Sicurezza media partner.

Nel 2024 Ambiente Lavoro ha coinvolto 9.169 visitatori e 169 aziende. 316 i convegni.

