Campagna Eu-Osha 2023-25.
Sicurezza e salute sul lavoro nell’era digitale, immagine della nuova campagna Eu-Osha 2023-25.

A Bilbao il summit Eu-Osha Ambienti di lavoro sani e sicuri 2023-25

Si terrà a Bilbao il 3 e il 4 dicembre il summit conclusivo della campagna Eu-Osha Ambienti di lavoro sani e sicuri salute e sicurezza sul lavoro nell’era digitale. L’evento sarà trasmesso in streaming.

L’Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro torna nel capoluogo basco per analizzare i temi dell’ultima campagna triennale attraverso sessioni, convegni e con la celebrazione ufficiale dei vincitori europei del Premio per le buone prassi.

Tema chiave sarà “l’influenza della digitalizzazione in ambito professionale”. Rischi, prevenzione, partecipazione dei lavoratori, etica, salute mentale.

Questo il portale del summit, sul quale è possibile consultare l’intero programma degli eventi.

