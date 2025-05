Pubblicati da Eu-Osha i vincitori dell’ultima edizione del Premio per le buone pratiche, indetto dall’Agenzia all’interno della campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri 2023-25.

Sei i vincitori e undici i progetti che hanno ricevuto un encomio. I vincitori:

Eni Cyprus Ltd, Cipro;

L’organizzazione greca delle telecomunicazioni, Grecia;

Perla del Garda, Italia;

Midleton Distillery, Irish Distillers Pernod-Ricard, Irlanda;

Amarsul S.A., Portogallo;

Jacar Montajes, S.L, Spagna.

Gli encomi:

GC Architectural Glass Europe, Belgio;

impianti di servizio per il ministero dell’Interno ceco, Repubblica Ceca;

GSV materieludlejning, Danimarca;

Focke &Co. e Stubbe, Germania;

Greek Hellas Gold, Grecia;

Intel Corporation, Irlanda;

Dinamica Generale S.p.A., Italia;

YIT LATVIJA Ltd, Lettonia;

Thuisbezorgd.nl Paesi Bassi;

Volandis con FIQAS, Paesi Bassi;

Gonvauto Iberia, Spagna.

I progetti si sono distinti per l’attivazione di interventi di miglioramento delle condizioni di lavoro attraverso l’applicazione di sistemi digitali, IA. Approcci innovativi e sostenibili.

La consegna dei premi avverrà nel corso del vertice “Ambienti di lavoro sani e sicuri 2025”, di Bilbao previsto per il prossimo dicembre.

Così il direttore esecutivo dell’EU-OSHA, William Cockburn: “Le vostre soluzioni efficaci e pratiche si ripercuotono in maniera significativa sulla protezione dei lavoratori in tutta Europa. Grazie alla combinazione di soluzioni digitali innovative e misure di sicurezza proattive e programmi sanitari completi, fissate nuovi standard per i luoghi di lavoro. Desidero inoltre esprimere la mia gratitudine a tutte le organizzazioni candidatesi per questi premi. Il vostro impegno nel dare priorità alla sicurezza e al benessere dei lavoratori è lodevole ed essenziale per creare luoghi di lavoro migliori. Un ringraziamento speciale va alla nostra giuria europea che ha offerto volontariamente il proprio tempo e la propria esperienza per l’organizzazione di questi premi”.

