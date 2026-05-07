È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.98 del 29 aprile 2026 la Legge 10 aprile 2026 n.60 sulla Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio, adottato a Ginevra il giorno 11 giugno 2014 nel corso della centotreesima sessione della Conferenza generale dell’OIL.

Il Protocollo richiede che gli Stati membri in virtù della Convezione si attivino per eliminare il lavoro forzato, per la protezione e il ricorso dei lavoratori,. Per piani nazionali efficaci contro il lavoro obbligatorio e la tratta di persone.

Attraverso innanzitutto misure come:

“a) l’educazione e l’informazione delle persone, in particolare quelle considerate come particolarmente vulnerabili, per evitare che esse diventino vittime del lavoro forzato o obbligatorio;

b) l’educazione e l’informazione dei datori di lavoro, per evitare che essi si trovino implicati in pratiche di lavoro forzato o obbligatorio;

c) sforzi per garantire che: i) l’ambito di applicazione e il controllo dell’applicazione della legislazione rilevante in materia di prevenzione del lavoro forzato o obbligatorio, ivi compreso la legislazione del lavoro per quanto necessario, coprano tutti i lavoratori e tutti i settori dell’economia;

ii) vengano rafforzati i servizi di ispezione del lavoro e altri servizi responsabili dell’applicazione di questa legislazione;

d) la protezione delle persone, in particolare dei lavoratori migranti, contro eventuali pratiche abusive o fraudolenti durante il processo di reclutamento e di collocamento;

e) un sostegno alla ricognizione delle condizioni (due diligence) nei settori sia pubblico sia privato, per prevenire i rischi di lavoro forzato o obbligatorio e rispondere a tali rischi;

f) una azione contro le cause profonde e i fattori che accrescono il rischio di lavoro forzato o obbligatorio”.

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