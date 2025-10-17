“Giornata della salute e sicurezza sul lavoro”. Si terrà martedì 21 ottobre 2025 alle ore 9.30 a Roma, presso l’Auditorium Antonio Maglio – Inail, la giornata sulla prevenzione e sulla sicurezza indetta da Inail stesso, Ministero del Lavoro e con la partecipazione dell’Inl.

Si tratta di un appuntamento convocato dall’Istituto in occasione della “Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro” indetta da Eu-Osha che verrà celebrata la prossima settimana, dal 20 al 24 ottobre.

Inail, focal point Eu-Osha, nel corso della giornata affronterà la prevenzione e della ricerca. In particolare verranno presentate alcune attività del progetto itinerante SI.IN.PRE.SAa e la terza edizione del concorso “Salute e Sicurezza…Insieme!”.

Saranno presenti il ministro del Lavoro Elvira Calderone, il direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro Danilo Papa, il presidente Inail Fabrizio D’Ascenzo e il comandante del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro Antonio Bandiera.

Settimana europea sicurezza lavoro

L’edizione 2025 della “Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro” si terrà dal 20 al 24 ottobre e rientra tra le attività indette da Eu-Osha per la campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri 2023-2025 Salute e sicurezza sul lavoro nell’era del digitale.

Previsti centinaia di eventi di sensibilizzazione in Europa, gestiti da organizzazioni, partner, focal point.

