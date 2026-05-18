Dal 26 al 28 maggio Ambiente Lavoro torna Bologna, per il “36° Salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”. Anfos sarà come sempre presente in fiera, così come Quotidiano Sicurezza, media partner dell’evento.
Anfos coordinate
Le coordinate per incontrare Anfos e il suo staff in Fiera sono:
- Padiglione 22 Stand B42
Ambiente Lavoro
Ambiente Lavoro è il “Salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” che si tiene abitualmente a Bologna Fiere. Tre giorni centrali nella diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro, appuntamento chiave per “professionisti della sicurezza, dell’ambiente, delle risorse umane e della sostenibilità”.
Anfos Associazione Nazionale Formatori della Sicurezza sul Lavoro
Anfos è l’Associazione nazionale formatori della sicurezza su lavoro. È Associazione sindacale dei lavoratori – Soggetto formatore ai sensi degli artt.32 comma 4 e 98 comma 2 del D.lgs 81/08 e s.m.i. Associazione senza scopo di lucro impegnata nella promozione della sicurezza sul lavoro. Fondata nel 2007.
Con sede ad Anguillara Sabazia (RM), Anfos da anni è impegnata in attività riguardanti la tutela dei lavori e dei propri rappresentanti, anche innanzi le competenti sedi istituzionali, la promozione della sicurezza sul lavoro e della cultura della sicurezza sul lavoro in diversi ambiti, dalla formazione dei lavoratori ai servizi di consulenza su tutto il territorio nazionale. Attività sindacale. Sedi territoriali. Pubblicazioni. Progetti divulgativi e solidali.
Presidente Anfos è il dott. Rolando Morelli.
Anfos Associazione Nazionale Formatori della Sicurezza sul Lavoro è una associazione apolitica e apartitica senza scopo di lucro. In qualità di associazione di categoria dei formatori della sicurezza, ne tutela gli interessi morali, intellettuali e professionali e svolge ogni azione, diretta ed indiretta, per la salvaguardia e la valorizzazione dell’attività formativa in materia di sicurezza sul lavoro, anche in rapporto con altri enti ed istituzioni, pubbliche e private, al fine di favorire il processo di sviluppo sociale, economico, culturale e formativo nel paese.
Anfos può essere annoverata tra le associazioni sindacali firmatarie di CCNL maggiormente rappresentative delle categorie di lavoratori e professionisti ad essa iscritti.
È inserita nell’elenco pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico, delle Associazioni Professionali che rilasciano l’Attestato di Qualità ai sensi della Legge n. 4/2013 in tema di professioni non ancora organizzate in Ordini o Collegi e in virtù di tale elenco può rilasciare la suddetta attestazione di qualità a Formatori per la sicurezza sul lavoro, Rspp/Aspp.
Anfos è soggetto formatore accreditato presso la Regione Lazio.
Da settembre 2014 è ente confederato Confsal – Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori.
Anfos rappresenta e tutela gli interessi di:
- formatori nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Responsabili del Servizio di sicurezza sui luoghi di lavoro (RSPP) ai sensi del D. Lgs. 81/80;
- Addetti al Servizio di sicurezza e protezione (ASPP) ai sensi del D. Lgs. 81/08.
L’attività di Anfos è supportata da un Comitato Scientifico e da una Carta della Qualità.
Contatti
Sede nazionale: Via Arturo Toscanini, SNC 00061 – Anguillara S. (RM)
Telefono: 069962704
www.anfos.org
Quotidiano Sicurezza
Quotidiano Sicurezza – blog edito da Anfos Associazione nazionale formatori della sicurezza sul lavoro è da anni media partner di Ambiente Lavoro.
Dal 2011 è media partner dell’Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro nelle campagne “Ambienti di lavoro sani e sicuri”.