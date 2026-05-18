Dal 26 al 28 maggio Ambiente Lavoro torna Bologna, per il “36° Salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”. Anfos sarà come sempre presente in fiera, così come Quotidiano Sicurezza, media partner dell’evento.

Anfos coordinate

Le coordinate per incontrare Anfos e il suo staff in Fiera sono:

Padiglione 22 Stand B42

Ambiente Lavoro

Ambiente Lavoro è il “Salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” che si tiene abitualmente a Bologna Fiere. Tre giorni centrali nella diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro, appuntamento chiave per “professionisti della sicurezza, dell’ambiente, delle risorse umane e della sostenibilità”.

Anfos Associazione Nazionale Formatori della Sicurezza sul Lavoro

Anfos è l’Associazione nazionale formatori della sicurezza su lavoro. È Associazione sindacale dei lavoratori – Soggetto formatore ai sensi degli artt.32 comma 4 e 98 comma 2 del D.lgs 81/08 e s.m.i. Associazione senza scopo di lucro impegnata nella promozione della sicurezza sul lavoro. Fondata nel 2007.

Con sede ad Anguillara Sabazia (RM), Anfos da anni è impegnata in attività riguardanti la tutela dei lavori e dei propri rappresentanti, anche innanzi le competenti sedi istituzionali, la promozione della sicurezza sul lavoro e della cultura della sicurezza sul lavoro in diversi ambiti, dalla formazione dei lavoratori ai servizi di consulenza su tutto il territorio nazionale. Attività sindacale. Sedi territoriali. Pubblicazioni. Progetti divulgativi e solidali.

Presidente Anfos è il dott. Rolando Morelli.

Anfos Associazione Nazionale Formatori della Sicurezza sul Lavoro è una associazione apolitica e apartitica senza scopo di lucro. In qualità di associazione di categoria dei formatori della sicurezza, ne tutela gli interessi morali, intellettuali e professionali e svolge ogni azione, diretta ed indiretta, per la salvaguardia e la valorizzazione dell’attività formativa in materia di sicurezza sul lavoro, anche in rapporto con altri enti ed istituzioni, pubbliche e private, al fine di favorire il processo di sviluppo sociale, economico, culturale e formativo nel paese.

Anfos può essere annoverata tra le associazioni sindacali firmatarie di CCNL maggiormente rappresentative delle categorie di lavoratori e professionisti ad essa iscritti.

È inserita nell’elenco pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico, delle Associazioni Professionali che rilasciano l’Attestato di Qualità ai sensi della Legge n. 4/2013 in tema di professioni non ancora organizzate in Ordini o Collegi e in virtù di tale elenco può rilasciare la suddetta attestazione di qualità a Formatori per la sicurezza sul lavoro, Rspp/Aspp.

Anfos è soggetto formatore accreditato presso la Regione Lazio.

Da settembre 2014 è ente confederato Confsal – Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori.

Anfos rappresenta e tutela gli interessi di:

formatori nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro;

Responsabili del Servizio di sicurezza sui luoghi di lavoro (RSPP) ai sensi del D. Lgs. 81/80;

Addetti al Servizio di sicurezza e protezione (ASPP) ai sensi del D. Lgs. 81/08.

L’attività di Anfos è supportata da un Comitato Scientifico e da una Carta della Qualità.

Contatti

Sede nazionale: Via Arturo Toscanini, SNC 00061 – Anguillara S. (RM)

Telefono: 069962704

www.anfos.org

Quotidiano Sicurezza

Quotidiano Sicurezza – blog edito da Anfos Associazione nazionale formatori della sicurezza sul lavoro è da anni media partner di Ambiente Lavoro.

Dal 2011 è media partner dell’Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro nelle campagne “Ambienti di lavoro sani e sicuri”.

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