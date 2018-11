Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in presenza di sostanze pericolose. Ancora materiali a supporto e consolidamento della campagna biennale Ambiente di lavoro sani e sicuri 2018-2019. Dopo aver pubblicato le due guide su strumenti pratici e nanomateriali, Eu-Osha rilascia questa volta un’infografica interattiva sui rischi derivanti dalle sostanze pericolose, la gestione corretta.

How to manage dangerous substances

How to manage dangerous substances è il nome del servizio interattivo, per ora in inglese, e presenta otto macro aree dalle quale iniziare e addentrarsi nei vari percorsi di approfondimento.

Le aree sono:

Gestione delle sostanze pericolose; Esposizione; Settori con rischi particolari; Effetti sulla salute; Rischi gruppi specifici; Sostanze cancerogene; Benefici da una gestione corretta; Misure di prevenzione.

Cliccando su ogni macro area si accede a serie di sottocategorie che circoscrivono il dettaglio di una argomento. Cliccando su Misure di prevenzione si arriva ad esempio su un elenco che porta ad approfondire:

Eliminazione;

Sostituzione;

Sostituzione con sostanze prodotti chimici o processi meno pericolosi;

Misure tecniche, esaurimento;

Misure organizzative, divisione dei posti di lavoro;

Equipaggiamento per la protezione personale.

Info: Eu-Osha, infografica interattiva sostanze pericolose

Ti potrebbe interessare