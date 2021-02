Con una nota del 1° febbraio 2021 Inail informa sulla comunicazione dei Registri di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e agli agenti biologici che dal 10 febbraio 2021 dovrà essere svolta in modalità totalmente online.

La modalità telematica esclusiva è in vigore in considerazione della conclusione del periodo transitorio per l’uso del Registro di esposizione informatizzato attivato nel 2017 per i datori di lavoro PAT e nel 2018 per agricoli e in Conto Stato.

Vedi le circolari 12 ottobre 2017 n.43 , n.22 del 15 maggio 2018 e n.49 del 4 dicembre 2018.

Nel caso in cui Inail dovesse ricevere ultime comunicazioni via Pec o in modalità cartacea, verranno contattati i datori di lavoro in questione per agevolare l’invio online.

Istruzioni su circolare n.39 del 19 ottobre 2020. Dal 1° ottobre 2021 accessi solo con Spid, CIE e CNS.

Info: Inail obbligo invio online Registri di esposizione

