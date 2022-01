Con una nota del 25 gennaio 2022 il Ministero della Salute ha pubblicato un elenco di articoli attualmente in commercio contenti materiale radioattivo e quindi pericolosi per la salute. Articoli segnalati nel rapporto gennaio 2022 del RAPEX – Sistema comunitario di informazione rapida sui prodotti non alimentari.

Si tratta di una serie di prodotti a emissione di radiazioni ionizzati spesso pubblicizzati come oggetti “anti 5G” o con “effetti energetici”. La vendita ne è assolutamente vietata, comunica il Ministero e gli oggetti non sono conformi alla Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013.

Il Ministero raccomanda di non indossare tali prodotti, di non gettarli nell’ambiente, di conservarli in una scatola e in un luogo non utilizzato, per attendere le comunicazioni sulle procedure di smaltimento.

Le radiazioni sono basse, ma i rischi potrebbero in ogni caso derivare da un uso dei prodotti in modo continuativo. Le radiazioni ionizzanti rientrano nel gruppo I degli agenti cancerogeni classificati dalla IARC.

Questi tutti i prodotti segnalati dal Ministero della Salute:

ENERGY ARMOR: SerenityMask (maschera per dormire) – codice articolo 736211735560, Athletic Necklace, 22″ bianco e nero – codice articolo 609132886690, Black Super Bracelet – codice non presente;

SerenityMask (maschera per dormire) – codice articolo 736211735560, Athletic Necklace, 22″ bianco e nero – codice articolo 609132886690, Black Super Bracelet – codice non presente; MAGNETIX: Braccialetto in silicone Fit&Slim XL – codice articolo 4708iXL, Braccialetto per bambini Smiley con ioni negativi – codice articolo 4720iM, Braccialetto Sportboost con ioni negativi – codice articolo 4705iM, Collana magnetica in silicone con ioni negativi – codice articolo 4657iXL;

Braccialetto in silicone Fit&Slim XL – codice articolo 4708iXL, Braccialetto per bambini Smiley con ioni negativi – codice articolo 4720iM, Braccialetto Sportboost con ioni negativi – codice articolo 4705iM, Collana magnetica in silicone con ioni negativi – codice articolo 4657iXL; QUANTUM PENDANT codice non presente;

codice non presente; BASIC NERO (braccialetto): codice prodotto IO.TIT.046.

