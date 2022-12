Prodotti Sicuri. Questa la nuova campagna del Ministero dello Sviluppo Economico per l’uso sicuro dei prodotti quotidiani, la verifica della marcatura CE, la lettura delle etichette.

Una campagna video, che segue la precedente del 2019 e che richiama le informazioni presenti nel sito prodottisicuri.it.

Per sensibilizzare i consumatori, per la tutela. Per l’importanza della marcatura CE, in particolare per categorie di prodotti come: “giocattoli, materiale elettrico, dispositivi di protezione individuale, dispositivi medici, imbarcazioni da diporto, droni, apparecchiature radio”.

