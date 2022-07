Con nota dell’11 luglio 2022 il Ministero della Salute informa sul Piano nazionale annuale dei controlli transitorio sui prodotti biocidi approvato nel febbraio 2021 dalla Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceutico.

Il piano ha stabilito obiettivi e criteri dei controlli 2022 su prodotti in regime autorizzativo, transitorio, in deroga, trattati e sostanze attive in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 528/2012. Lotti, etichettatura e imballaggio, con priorità a:

“prodotti con evidenze di non conformità;

imprese titolari di autorizzazione, di fabbricazione, di distribuzione, d’importazione e di vendita

al dettaglio di principi attivi, prodotti biocidi e di articoli trattati;

al dettaglio di principi attivi, prodotti biocidi e di articoli trattati; prodotti individuati dall’Autorità competente nazionale secondo segnalazioni pervenute;

prodotti segnalati dall’ECHA secondo quanto previsto dal manuale del progetto BEF-2“.

Controlli eseguiti da amministrazioni ed rnti dello Stato e delle Regioni e Provincie autonome.

Relazione delle autorità citate entro il 31 gennaio 2023 rispettando i criteri ECHA – BEF-2. Rapporto finale della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico che verrà pubblicato entro il 30 giugno 2023.

