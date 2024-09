Approvato dal Consiglio dei Ministri n. del 30 agosto 2024 il Decreto legislativo Attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

La direttiva recepita introduce tra le sostanze a rischio le nocive per la riproduzione, nocive per la funzione sessuale, per la fertilità e per lo sviluppo della progenie

