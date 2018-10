BILBAO – Sono state pubblicate da Eu-Osha due nuove schede informative per la campagna Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in presenza di sostanze pericolose. Due documenti che offrono orientamenti sulla gestione delle sostanze e sui nanomateriali.

Entrambe le schede sono in inglese. La prima Strumenti pratici e orientamenti in materia di sostanze pericolose nei luoghi di lavoro contiene indicazioni sugli strumenti che possono essere utilizzati dai datori di lavoro per la conoscenza e la gestione delle sostanze. Per la riduzione dei rischi e la sostituzione. Con link e riferimenti diretti, compreso quello alla banca dati delle risorse Eu-Osha, con più di settecento documenti consultabili.

La seconda riguarda i nanomateriali, Fabbricazione di nanomateriali nel luogo di lavoro. Gli effetti sulla salute, come mitigare l’esposizione, le fonti principali di rischio. La gestione delle prassi e dei rischi e il principio STOP.

Info: Eu-Osha schede informative nanomateriali e gestione sostanze pericolose

Ti potrebbe interessare