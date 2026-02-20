Rilasciato online da Inps il nuovo Portale della Famiglia e della Genitorialità, un unico spazio digitale che raccoglie informazioni e servizi per le famiglia, attivi presso Inps e gli altri Enti coinvolti.

Il portale è stato sviluppato in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche della Famiglia. Richiede l’accesso e raccoglie per i singoli utenti prestazioni, servizi e contenuti informativi, i Centri per le Famiglie geolocalizzati e infine aggiornamenti sullo stato delle domande presentate.

Il Portale della famiglia e della genitorialità.

