Lanciata dal Ministero del Lavoro la nuova campagna di sensibilizzazione sulla Rete del Lavoro Agricolo di Qualità, rete istituita presso l’Inps, che raccoglie imprese che evidenziano il proprio rispetto della normativa riguardante lavoro, legislazione sociale, imposte, IVA.

La campagna è stata ideata in collaborazione con Inps e rientra nel Piano Nazionale per la Lotta al Lavoro Sommerso. Invita a valorizzare i prodotti derivanti da filiere che si distinguono per regolarità e sicurezza, per il contrasto al sommerso.

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/jj5HjYVO8KA?si=T2mYsXo-l6xyBuWS” title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share” referrerpolicy=”strict-origin-when-cross-origin” allowfullscreen></iframe>

“La Rete del Lavoro Agricolo di Qualità, istituita presso l’INPS è uno strumento di qualificazione che promuove comportamenti corretti e affidabili. L’adesione da parte delle imprese agricole significa scegliere la trasparenza, tutelare la reputazione aziendale e contribuire a un mondo del lavoro che rafforza la tutela dei diritti e della sicurezza dei lavoratori. Per i consumatori significa orientare le proprie scelte verso filiere che garantiscono valore vero, misurabile e verificabile”.

Ti potrebbe interessare