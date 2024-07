In questo esclusivo editoriale inviato da Eu-Osha, il direttore esecutivo William Cockburn parla dell’impatto dell’intelligenza artificiale sulla sicurezza e la salute sul lavoro.

L’intelligenza artificiale (IA) ha rivoluzionato molti aspetti della nostra vita quotidiana, dal modo in cui impariamo e ci intratteniamo, al modo in cui viaggiamo o comunichiamo con gli altri. Il lavoro non fa eccezione: varie tecnologie basate sull’IA sono sempre più comunemente integrate in diversi settori e ruoli lavorativi. Tuttavia, spesso sorge una domanda: l’IA sarà vantaggiosa o dannosa per la sicurezza e la salute sul lavoro (SSL)? Esploriamo le sfide e le opportunità che l’intelligenza artificiale presenta per la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori.

Capire l’IA sul posto di lavoro.

Che cos’è esattamente l’IA? L’IA si riferisce a sistemi che mostrano un comportamento intelligente analizzando il loro ambiente e intraprendendo azioni con un certo grado di autonomia per raggiungere obiettivi specifici. Ad esempio, una delle forme più comuni di IA utilizzate al giorno d’oggi è rappresentata dagli editor di testo e dalle funzioni di correzione automatica, che si sono evoluti da semplici rilevatori di errori a sistemi che utilizzano algoritmi per identificare l’uso di un linguaggio scorretto, offrire correzioni e persino prevedere il testo durante la scrittura, leggendo apparentemente la mente delle persone.

Collegare lavoratori e clienti attraverso l’IA.

Il lavoro su piattaforma digitale è una forma di lavoro relativamente nuova in cui semplici forme di algoritmi di IA mettono in contatto domanda e offerta di lavoro attraverso una piattaforma. Si pensi a un’app che mette in contatto chi ordina cibo con un autista per le consegne, o a un sito web che mette in contatto una persona che ha bisogno di aiuto per riparare un rubinetto che perde con qualcuno che offre i suoi servizi idraulici. Questi collegamenti sono facilitati da algoritmi basati sull’intelligenza artificiale, che sono insiemi di istruzioni che guidano il software dei computer a risolvere problemi specifici, come l’abbinamento tra domanda e offerta di lavoro.

Ad esempio, nel caso della consegna di cibo a domicilio, l’algoritmo assegna il lavoro tenendo conto di fattori come la posizione, ma anche di altri come la valutazione e le recensioni precedenti del lavoratore. Questo affidamento agli algoritmi di intelligenza artificiale presenta un rischio significativo: la mancanza di trasparenza. I lavoratori e i datori di lavoro spesso hanno una scarsa conoscenza di tutti i fattori che influenzano il funzionamento degli algoritmi e dei risultati da essi generati, il che può portare a decisioni distorte non individuate, a situazioni pericolose per i lavoratori e a problemi etici.

Sebbene il lavoro su piattaforma offra anche potenziali vantaggi per i lavoratori, come un alto grado di flessibilità e l’opportunità di sviluppare diverse competenze e acquisire esperienza lavorativa, questa opacità pone delle sfide alla SSL dei lavoratori su piattaforma. La loro condizione di precarietà lavorativa, unita all’insicurezza del posto di lavoro e all’imprevedibilità del reddito, e fattori quali l’elevata intensità lavorativa e gli orari di lavoro prolungati, aggravano ulteriormente il conto.

Automazione dei compiti con l’IA.

Un altro modo in cui l’IA sta rimodellando il posto di lavoro è l’automazione dei compiti, in cui i sistemi basati sull’IA possono assistere o assumere compiti ripetitivi o pericolosi. Ciò consente ai lavoratori di concentrarsi su un lavoro più stimolante e di evitare situazioni ad alto rischio. Ad esempio, l’implementazione di chioschi automatizzati per il check-in negli aeroporti o di macchine per le ordinazioni nei fast-food, in cui i compiti ripetitivi (scansione delle carte d’imbarco, presa delle ordinazioni, ecc.) sono delegati a sistemi basati sull’IA, consente ai lavoratori di liberare tempo per dedicarsi a lavori più creativi e significativi. Inoltre, i robot che automatizzano processi come la saldatura, la verniciatura o il taglio in ambito industriale tengono i lavoratori lontani dai rischi.

Se da un lato l’automazione significa che i lavoratori sono potenzialmente più sicuri e soddisfatti del proprio lavoro, dall’altro introduce rischi per la SSL. Tra questi, la diminuzione della consapevolezza della situazione umana e l’eccessiva dipendenza dalla tecnologia, che portano a una riduzione della vigilanza e dell’attenzione e potrebbero causare errori fatali. Altre sfide sono legate alla perdita di competenze dei lavoratori e all’emergere di rischi psicosociali derivanti dalla riduzione della motivazione a mantenere le abilità manuali e dalla paura di perdere il lavoro.

AI e algoritmi per la gestione dei lavoratori.

Un’altra area in cui l’IA e gli algoritmi sono ampiamente presenti sul posto di lavoro è la gestione dei lavoratori. I sistemi basati sull’intelligenza artificiale raccolgono dati in tempo reale dallo spazio di lavoro, dalle attività e dai lavoratori e li utilizzano per prendere decisioni automatizzate sulla gestione dei lavoratori. Ad esempio, i sistemi di intelligenza artificiale che organizzano i turni considerano fattori come la disponibilità dei dipendenti, le competenze e il carico di lavoro per creare un programma. Possono anche utilizzare le informazioni sulla soddisfazione dei clienti, sulla durata delle attività e sui livelli di produttività per valutare le prestazioni dei lavoratori e suggerire premi o penalità.

La gestione dei lavoratori basata sull’intelligenza artificiale ha il potenziale di migliorare la SSL monitorando i rischi, analizzando i modelli di lavoro e il comportamento umano e, di conseguenza, individuando e prevenendo situazioni pericolose e incidenti. Ad esempio, i sistemi di IA possono monitorare le posture dei lavoratori per identificare se sono a rischio di sviluppare dolori al collo e alla schiena e altri disturbi muscoloscheletrici.

Tuttavia, a causa dei rapidi ritmi di lavoro spesso incoraggiati da questi sistemi, i lavoratori possono sperimentare ansia e altri problemi psicosociali, particolarmente evidenti nei call center dove i sistemi tengono traccia della durata delle chiamate, degli intervalli tra di esse e della frequenza delle pause dei lavoratori. Inoltre, la capacità dell’IA di svolgere compiti finora svolti dai quadri intermedi può comportare una perdita di rapporto tra lavoratori e manager, che è dimostrato aumentare lo stress legato al lavoro. Inoltre, dato che i sistemi di gestione dell’IA devono raccogliere una quantità considerevole di dati personali, possono esserci rischi legati alla privacy dei dati e all’eccessiva sorveglianza, ad esempio per quanto riguarda la salute o le conversazioni personali di un dipendente.

Affrontare il problema dal punto di vista legislativo

Affrontare i rischi per la SSL posti dall’IA richiede un approccio globale, di cui l’azione legislativa è il primo passo. Sono stati avviati diversi sforzi normativi a livello nazionale e anche l’Unione europea ha avviato il proprio processo legislativo in materia.



La legge europea sull’IA è un quadro giuridico di riferimento per la regolamentazione dell’IA. Include la trasparenza degli algoritmi, sottolineando l’importanza di sviluppare sistemi di IA in modo da garantire tracciabilità e chiarezza. Inoltre, la direttiva UE sul lavoro su piattaforma digitale, approvata di recente, mira a migliorare la trasparenza degli algoritmi che gestiscono le risorse umane e a garantire che i lavoratori siano adeguatamente informati e abbiano il diritto di contestare le decisioni automatizzate.

Che cosa succederà?

In futuro, è fondamentale riconoscere che le misure legislative da sole non saranno in grado di creare un lavoro sicuro e sano nell’era digitale, ed è essenziale la collaborazione tra aziende, lavoratori, autorità di regolamentazione e imprese tecnologiche. Insieme, devono affrontare in modo proattivo le sfide per la SSL derivanti da questa tecnologia, al fine di cogliere i numerosi vantaggi che essa può apportare al mondo del lavoro.

I datori di lavoro hanno la responsabilità di salvaguardare i dipendenti e di ridurre i rischi potenziali, e gli sviluppatori di tecnologie potrebbero essere di grande aiuto. I lavoratori e i loro rappresentanti dovrebbero essere attivamente informati, consultati e coinvolti ogni volta che vengono introdotti o utilizzati sistemi basati sull’IA sul loro posto di lavoro. L’adozione di un approccio “human in command” per sfruttare i punti di forza delle tecnologie digitali, garantendo al contempo la sicurezza e la salute sul lavoro, è fondamentale per porre l’uomo al centro della digitalizzazione del luogo di lavoro.

Ambienti di lavoro sani e sicuri 2023-25

L’editoriale rientra nella tematica affrontata da Eu-Osha nella campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri 2023-25 sulla sicurezza nel lavoro digitale.

Ti potrebbe interessare