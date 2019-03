Il 5 marzo 2019 Quotidiano Sicurezza ha ricevuto da Eu-Osha Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro un riconoscimento per l’impegno a sostegno della campagna Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in presenza di sostanze pericolose 2018-2019, di cui è media partner.

Il Campaing partner certificate è stato consegnato dal direttore Eu-Osha Christa Sedlatschek nel corso dell’incontro di due giorni (5 – 6 marzo 2019) “Exchange of good practices in OSH Healthy Workplaces Campaing Partner event” che si è tenuto a Bruxelles presso il Residence Palace International Press Center.

Attraverso il certificato Eu-Osha ha premiato Quotidiano Sicurezza “for your continued contribution and commitment towards Eu-Osha Healthy Workplaces Campaing”.

