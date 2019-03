Si è tenuta a Bruxelles il 5 e 6 marzo 2019 la due giorni Eu-Osha “Exchange of good practices in OSH Healthy Workplaces Campaing Partner event” nella quale partner ed esperti si sono riuniti per condividere buone prassi e per assistere a workshop sui temi della campagna biennale in corso Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in presenza di sostanze pericolose.

I temi affrontati durante la due giorni nei seminari e nelle sessioni plenarie sono stati: esposizione ad agenti cancerogeni e sostanze pericolose; sforzi multidisciplinari nella sicurezza sul lavoro; sistemi di valutazione dei rischi, comunicazione dei rischi.

Durante l’evento sono stati celebrati i 10 anni di partenariato e sono stati consegnati dei riconoscimenti ai partner ufficiali di lunga data e ai media partner più attivi nella campagna in corso (tra questi anche Quotidiano Sicurezza).

Qui le foto, i report e i tweet sulla due giorni.

Info: Eu-Osha sintesi dell’incontro tra i partner sulle buone prassi

Ti potrebbe interessare