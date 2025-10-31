Si terrà a Bilbao il 3 e 4 dicembre il vertice conclusivo Eu-Osha della campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri nell’era digitale.
Previste sessioni di studio e approfondimento, convegni, la consegna dei riconoscimenti per i vincitori del Premio buone prassi. La partecipazione di istituzioni, imprese e realtà impegnate sull’influenza della digitalizzazione sul lavoro, sulla sicurezza, sulla prevenzione dai rischi.
Il summit sarà trasmesso anche in streaming.
