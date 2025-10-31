  

Quotidiano Sicurezza
Campagna Eu-Osha 2023-25.
Sicurezza e salute sul lavoro nell’era digitale, immagine della nuova campagna Eu-Osha 2023-25.

Ambienti di lavoro sani e sicuri 2023-25, a Bilbao il summit conclusivo

Scritto da il Brevi

Si terrà a Bilbao il 3 e 4 dicembre il vertice conclusivo Eu-Osha della campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri nell’era digitale.

Previste sessioni di studio e approfondimento, convegni, la consegna dei riconoscimenti per i vincitori del Premio buone prassi. La partecipazione di istituzioni, imprese e realtà impegnate sull’influenza della digitalizzazione sul lavoro, sulla sicurezza, sulla prevenzione dai rischi.

Il summit sarà trasmesso anche in streaming.

