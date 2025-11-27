  

News sulla sicurezza sul lavoro e salute, gli aggiornamenti e gli approfondimenti dal blog di ANFOS.

immagine-campagna-ministero-lavoro-ora-puoi
Immagine campagna Ministero Lavoro "Nuovo Lavoro. Ora puoi".

“Nuovo Lavoro. Ora puoi.” campagna Ministero del Lavoro

Nuovo Lavoro. Ora puoi. Questa la nuova campagna di comunicazione del Ministero del Lavoro che riassume gli incentivi per le assunzioni riguardanti giovani, lavoratrici e Mezzogiorno.

La campagna interessa le misure previste dal DL Coesione n. 60/2024 e Programma nazionale Giovani, donne e lavoro Fse+ 2021-2027. Assunzioni, imprenditorialità. In dettaglio:

  • “Misure per l’autoimpiego nelle regioni del Centro e del Nord Italia;
  • Resto al Sud 2.0;
  • Incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica;
  • Bonus Giovani;
  • Bonus Donne;
  • Bonus Zona economica speciale per il Mezzogiorno – Zes unica”.

