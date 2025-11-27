Nuovo Lavoro. Ora puoi. Questa la nuova campagna di comunicazione del Ministero del Lavoro che riassume gli incentivi per le assunzioni riguardanti giovani, lavoratrici e Mezzogiorno.
La campagna interessa le misure previste dal DL Coesione n. 60/2024 e Programma nazionale Giovani, donne e lavoro Fse+ 2021-2027. Assunzioni, imprenditorialità. In dettaglio:
- “Misure per l’autoimpiego nelle regioni del Centro e del Nord Italia;
- Resto al Sud 2.0;
- Incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica;
- Bonus Giovani;
- Bonus Donne;
- Bonus Zona economica speciale per il Mezzogiorno – Zes unica”.
