Pubblicata dall’Helpdesk Reach una nota che segnala novità sul processo di riconoscimento Echa per la riduzione delle tariffe Reach riguardanti le Pmi.

La nota deriva dal Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2067 del 15 ottobre 2025 in vigore dal 5 novembre che ha introdotto un aumento del 19,5% delle tariffe standard e contestualmente la richiesta di convalida per le micro, piccole e medie imprese che dovrà essere antecedente la riduzione.

Le nuove tariffe saranno in vigore dal 9 novembre 2025, mentre la procedura di verifica ex ante a quindici mesi dall’entrata in vigore del Regolamento. Ovvero dal 5 febbraio 2027.

