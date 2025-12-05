  

Dilazione pagamento debiti contributivi Inail e Inps, decreto

Segnalato il 3 dicembre dal Ministero del Lavoro il decreto interministeriale del 24 ottobre 2025 che riporta definisce i casi in cui Inps e Inail potranno ammettere rateazione per il pagamento dei debiti riguardanti contributi, premi e accessori.

Definiti in prossimi provvedimenti di entrambi gli istituti i criteri di accesso, il pagamento sarà fino a 36 rate per difficoltà fino a 500.000 euro e 60 rate per importi superiori.

Previste seconde dilazioni in caso di dilazione in corso.

