Segnalato il 3 dicembre dal Ministero del Lavoro il decreto interministeriale del 24 ottobre 2025 che riporta definisce i casi in cui Inps e Inail potranno ammettere rateazione per il pagamento dei debiti riguardanti contributi, premi e accessori.
Definiti in prossimi provvedimenti di entrambi gli istituti i criteri di accesso, il pagamento sarà fino a 36 rate per difficoltà fino a 500.000 euro e 60 rate per importi superiori.
Previste seconde dilazioni in caso di dilazione in corso.
