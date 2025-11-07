Con nota del 6 novembre e con il messaggio 5 novembre 2025, n. 3322 Inps informa su alcune integrazioni riguardanti il congedo di paternità obbligatorio per una lavoratrice in una coppia di donne.

Inps a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato incostituzionale l’articolo 27-bis del Testo Unico sulla maternità e paternità, “nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne”, informa che gli effetti della pronuncia riguardano anche i casi antecedenti il 24 luglio 2025, che le fruizioni non possono essere considerate indebite e di conseguenza che le domande a pagamento diretto saranno riesaminate su istanza di parte.

