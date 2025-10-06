  

Campagna Eu-Osha 2023-25.
Sicurezza e salute sul lavoro nell’era digitale, immagine della nuova campagna Eu-Osha 2023-25.

Premio buone prassi Eu-Osha, opuscolo e schede sui progetti vincitori

Brevi

Pubblicati da Eu-Osha il 30 settembre un opuscolo che ha raccolto i progetti vincitori del Premio buone prassi 2023-2025 e delle schede, tradotte nelle lingue nazionali, che illustrano i singoli progetti.

Le pubblicazioni riguardano il premio per la campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri 2023-2025 sulla sicurezza sul lavoro nell’era digitale che si avvia alla conclusione.

Questo l’opuscolo in inglese: Opuscolo del Premio per le buone pratiche, 16º Premio per le buone pratiche della campagna «Ambienti di lavoro sani e sicuri.

Questi le due schede, in italiano, che riguardano i progetti italiani:

