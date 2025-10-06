Pubblicati da Eu-Osha il 30 settembre un opuscolo che ha raccolto i progetti vincitori del Premio buone prassi 2023-2025 e delle schede, tradotte nelle lingue nazionali, che illustrano i singoli progetti.
Le pubblicazioni riguardano il premio per la campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri 2023-2025 sulla sicurezza sul lavoro nell’era digitale che si avvia alla conclusione.
Questo l’opuscolo in inglese: Opuscolo del Premio per le buone pratiche, 16º Premio per le buone pratiche della campagna «Ambienti di lavoro sani e sicuri.
Questi le due schede, in italiano, che riguardano i progetti italiani:
- Soluzioni digitali per la sicurezza e la salute nella viticoltura di precisione;
- Robot collaborativi e automazione consentono di migliorare l’ergonomia nelle soluzioni elettroniche.
