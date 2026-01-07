Pubblicato da Inps il messaggio n. 3979 del 30 dicembre 2025 con informazioni riguardanti il nuovo servizio che verrà rilasciato per i datori di lavoro, utile alla richiesta di visite mediche di controllo per lavoratori in malattia.
Il nuovo applicativo sarà disponibile sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati PND e sulla stessa piattaforma sono riportate modalità di utilizzo e specifiche tecniche.
Funzioni principali saranno:
- invio richiesta;
- consulta richiesta;
- consulta esito;
- annulla richiesta.
