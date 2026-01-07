  

News sulla sicurezza sul lavoro e salute, gli aggiornamenti e gli approfondimenti dal blog di ANFOS.

RSS
Quotidiano Sicurezza
Sei in:»»»Nuovo servizio Inps per richiesta visite mediche lavoratori in malattia

Richiedi un preventivo gratuito

malattia-gestione
Normativa malattia, guide, informazioni.

Nuovo servizio Inps per richiesta visite mediche lavoratori in malattia

0
Scritto da il Brevi

Pubblicato da Inps il messaggio n. 3979 del 30 dicembre 2025 con informazioni riguardanti il nuovo servizio che verrà rilasciato per i datori di lavoro, utile alla richiesta di visite mediche di controllo per lavoratori in malattia.

Il nuovo applicativo sarà disponibile sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati PND e sulla stessa piattaforma sono riportate modalità di utilizzo e  specifiche tecniche.

Funzioni principali saranno:

  • invio richiesta;
  • consulta richiesta;
  • consulta esito;
  • annulla richiesta.

Ti potrebbe interessare

Contenuti sponsorizzati
    Condividi questo articolo

    Articoli correlati