Cessazione Anagrafe Onlus, iscrizione RUNTS, nota Ministero del Lavoro

16 dicembre

Con nota del 16 dicembre il Ministero del Lavoro ricorda che dal 1° gennaio 2026 cesserà l’Anagrafe unica delle Onlus dell’Agenzia delle Entrate.

Sarà obbligatorio per le Onlus l’iscrizione al RUNTS Registro Unico Nazionale del Terzo settore, da completare entro il 31 marzo 2026. 31 marzo 2026 è inoltre il termine per l’iscrizione al registro delle imprese per chi vorrà ottenere la qualifica di impresa sociale.

La nota del Ministero riporta per esteso i criteri per le iscrizioni, che dovranno essere completate online.

