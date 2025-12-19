  

News sulla sicurezza sul lavoro e salute, gli aggiornamenti e gli approfondimenti dal blog di ANFOS.

cittadini-stranieri-lavoro-italia
Informazioni per i cittadini stranieri sul lavoro in Italia.

Inl, documento bilingue sui diritti e i doveri dei lavoratori rumeni in Italia

Scritto da il Modulistica

Pubblicato dall’Ispettorato nazionale del lavoro in collaborazione con l’Ambasciata di Romania in Italia, Malta e San Marino un documento che raccoglie i diritti e i doveri dei lavoratori stagionali di origine rumena impegnati in Italia. Documento preparato i due versioni, in lingua italiana e in lingua rumena.

Il testo raccoglie in dettaglio:

  • documenti necessari per lavorare in Italia;
  • adempimenti dei datori di lavoro per assunzioni, retribuzioni, trasformazione dei contratti di lavoro e lavoro agricolo stagionale;
  • adempimenti in caso di soggiorno prolungato in Italia.

Riporta inoltre modulo e modalità di invio dello stesso, per le richieste di ispezioni presso l’Ispettorato territoriale del lavoro.

I lavoratori rumeni possono essere assunti in Italia alle stesse condizioni dei cittadini italiani, senza la necessità di ottenere un’autorizzazione di assunzione o permesso di lavoro. Godono, pertanto, degli stessi diritti degli italiani, anche sul lavoro”.

