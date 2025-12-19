Pubblicato dall’Ispettorato nazionale del lavoro in collaborazione con l’Ambasciata di Romania in Italia, Malta e San Marino un documento che raccoglie i diritti e i doveri dei lavoratori stagionali di origine rumena impegnati in Italia. Documento preparato i due versioni, in lingua italiana e in lingua rumena.

Il testo raccoglie in dettaglio:

documenti necessari per lavorare in Italia;

adempimenti dei datori di lavoro per assunzioni, retribuzioni, trasformazione dei contratti di lavoro e lavoro agricolo stagionale;

adempimenti in caso di soggiorno prolungato in Italia.

Riporta inoltre modulo e modalità di invio dello stesso, per le richieste di ispezioni presso l’Ispettorato territoriale del lavoro.

“I lavoratori rumeni possono essere assunti in Italia alle stesse condizioni dei cittadini italiani, senza la necessità di ottenere un’autorizzazione di assunzione o permesso di lavoro. Godono, pertanto, degli stessi diritti degli italiani, anche sul lavoro”.

