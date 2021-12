44mila attestati emessi nel solo 2021. Sono i numeri recenti del progetto formativo Anfos dedicato alle scuole e agli studenti in alternanza scuola lavoro. Del programma formativo gratuito che l’Associazione nazionale formatori della sicurezza sul lavoro ha attivato nel 2017.

Formazione alternanza scuola lavoro 2021

Anfos nel novembre 2017 ha avviato un progetto formativo online e gratuito per gli istituti scolastici per sostenerli nell’adempiere agli obblighi in materia formazione sicurezza previsti dalla normativa sull’alternanza scuola lavoro. In particolare dal Decreto 195/2017, dagli Accordi Stato Regioni 2011 e dal Testo Unico sicurezza sul lavoro (articolo 37).

Il progetto ha riscontrato immediatamente un considerevole successo, migliaia le scuole che hanno aderito e migliaia i corsi portati a termine. Nel 2021 (gennaio-novembre 2021) sono stati emessi da Anfos 44.370 documenti di avvenuta formazione. Più di 44mila attestati consegnati in un solo anno, 48mila in totale gli utenti iscritti alla piattaforma.

Qui la piattaforma online per i corsi gratuiti alternanza scuola lavoro.

I corsi conclusi dall’inizio del progetto, ovvero da novembre 2017 sono stati complessivamente più di 140mila. 140mila attestati per 160mila utenti iscritti.

Informazioni



Le scuole che vorranno usufruire del corso di formazione sicurezza lavoro gratuito online per gli studenti in alternanza scuola lavoro potranno consultare le informazioni necessarie su questa pagina del sito istituzionale Anfos.

Questa la pagina contatti Anfos, Numero Verde 069962704.

Il corso è online e ripetiamo gratuito. Come previsto dalla normativa ha una durata di 4 ore. Prevede un test di valutazione finale necessario alla consegna dell’attestato e la presenza di un tutor a disposizione dei candidati.

Questa la guida operativa e la scheda progettuale. Ricordiamo che il corso Anfos riguarda ovviamente la Formazione generale, come indicato dal Decreto 95/2017 novembre, ai sensi della lettera a comma 1 dell’articolo 37 del D.Lgs 81/08 da Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011 GU 11 gennaio 2012. Riguarda quindi esclusivamente l’obbligo formativo in capo alla scuola.

Anfos

Anfos è l’Associazione nazionale formatori della sicurezza su lavoro.

È Associazione sindacale dei lavoratori – Soggetto formatore ai sensi degli artt.32 comma 4 e 98 comma 2 del D.lgs 81/08 e s.m.i. Associazione di categoria dei formatori della sicurezza, rappresenta e tutela gli interessi di:

formatori nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro;

Responsabili del Servizio di sicurezza sui luoghi di lavoro (RSPP) ai sensi del D. Lgs. 81/80;

Addetti al Servizio di sicurezza e protezione (ASPP) ai sensi del D. Lgs. 81/08.

Anfos può essere annoverata tra le associazioni sindacali firmatarie di CCNL maggiormente rappresentative delle categorie di lavoratori e professionisti ad essa iscritti. Anfos è ente confederato Confsal – Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori. È ente Cesi – Confederazione europea dei sindacati indipendenti.

È inserita nell’elenco pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico, delle Associazioni Professionali che rilasciano l’Attestato di Qualità ai sensi della Legge n. 4/2013 in tema di professioni non ancora organizzate in Ordini o Collegi e in virtù di tale elenco può rilasciare la suddetta attestazione di qualità a Formatori per la sicurezza sul lavoro, Rspp/Aspp.

Effettua attività di informazione, studio e ricerca, nonché provvedimenti e iniziative, come convegni e seminari, tendenti a favorire la divulgazione della cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il presidente pro tempore dell’Anfos è il dott. Rolando Morelli.

Associazione Nazionale Formatori della Sicurezza sul Lavoro

Sede nazionale: Via Arturo Toscanini, SNC

00061 – Anguillara S. (RM)

Numero Verde 069962704

www.anfos.org

