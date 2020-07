HSE Manager. Questo il nuovo corso disponibile nell’offerta formativa di Anfos Servizi, nel ventaglio di opportunità e consulenze per la sicurezza sul lavoro e per i professionisti. Health, Safety & Environment. Salute sicurezza e ambiente.



L’HSE manager è attualmente la figura che si occupa della gestione coordinata degli aspetti d’azienda che riguardano sicurezza, salute e ambiente. Dei processi lavorativi, del rispetto di prassi forniture e adempimenti.



Il corso Anfos Servizi è rivolto in particolare a laureati, tecnici, consulenti, dirigenti e datori di lavoro con esperienza nella governance aziendale e nella sicurezza sul lavoro.



Gli argomenti trattati rientrano nei seguenti riferimenti normativi:

D.Lgs. 81/08 e smi;

Testo Unico dell’Ambiente;

Norme ISO 9001, 14001;

OHSAS 18001;

D.Lgs. 231/01 e smi.

Il corso è strutturato su tre moduli:

MODULO 1. Gestione e pianificazione; elementi di gestione delle imprese e economia; organizzazione aziendale; business plan;

MODULO 2. Risk management; best practice; Parametri di misurazione delle performance (KPI); Tecniche di monitoraggio; Tecniche di audit;

MODULO 3. Comunicazione e leadership; problem solving; raggiungimento degli obiettivi; audit; monitoraggio; gestione delle risorse umane; misure di prevenzione e protezione.

Previsto test di valutazione finale. Tutor sempre presente. Attestato a domicilio a test superato e pagamento effettuato.

Info e contatti: corso HSE Manager

Ti potrebbe interessare