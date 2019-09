“Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati

alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e

vigilando su di essa”. Questa la prima definizione data del dirigente dal Testo Unico sicurezza sul lavoro, all’articolo 2.

Si tratta quindi di un profilo professionale che si inserisce nella gestione della sicurezza sul lavoro nello spazio che si trova tra i datore di lavoro e i lavoratori, che avrà il compito di portare a termine direttive e compiti da questo assegnati.

Citiamo l’articolo 19 sui preposti, comma f, tra le proprie mansioni, figura il “segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta”.

Le misure generali di tutela articolo 15 prevedono al comma o la formazione per dirigenti e preposti e la stessa formazione di dirigenti preposti e lavoratori è tra i punti che il datore di lavoro è tenuto ad affrontare nel corso della riunione periodica.

A trattare nei dettagli l’obbligo formativo per i dirigenti è quindi l’articolo 37 che al comma 7 indica gli adempimenti in capo al datore di lavoro riguardanti formazione specifica e aggiornamento per dirigenti e preposti. Riportando le quattro macro aree tematiche di riferimento:

“a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;

c) valutazione dei rischi;

d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione”.

Articolo che ha quindi accolto i provvedimenti dell’Accordo 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 gennaio 2012.

Questi i corsi di formazione e aggiornamento previsti per i dirigenti da Tutto626.

Ti potrebbe interessare