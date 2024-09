Informazioni sui finanziamenti europei per la sicurezza sul lavoro. Questo quanto raccolto da Eu-Osha in una nuova guida rilasciata a settembre 2024.

Uno strumento da consultare per conoscere opportunità di finanziamento, progetti, fondi, a partire da: Fondo sociale europeo Plus, EU4Health, Social Prerogatives and Specific Competencies Lines, Erasmus+, Orizzonte Europa.

Qui per scaricare il documento, disponibile solo in inglese.

Ti potrebbe interessare