18.882 corsi iniziati dal 1° gennaio al 15 aprile 2021, 17.373 completati con attestati emessi. Questi sono i numeri dei primi mesi del 2021 del corso di formazione sicurezza sul lavoro per gli studenti in alternanza scuola-lavoro tenuto da Anfos. Corso di formazione gratuito e online riservato a scuole e ragazzi, che l’Associazione nazionale formatori della sicurezza sul lavoro ha attivato nel novembre 2017.



Il progetto formativo è stato ideato da Anfos alla fine del 2017 nei giorni successivi l’approvazione e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto 3 novembre 2017, n. 195. È stato ideato immediatamente come progetto gratuito, a sostegno delle istituzioni scolastiche, degli studenti e ai fini dell’attività di divulgazione della cultura della sicurezza negli ambienti di lavoro condotta dall’Associazione.



Dal 2017 evidente è stata l’adesione registrata, totalmente gratificanti i riscontri: da novembre 2017 a oggi, metà aprile 2021, in poco più di tre anni, sono stati 128.252 gli studenti iscritti e 114.444 gli attestati di avvenuta formazione rilasciati dopo il test finale.



17.373, come già evidenziato, gli attestati di avvenuta formazione solo nei primi quattro mesi del 2021.

Formazione generale



Il corso Anfos riguarda ovviamente la Formazione generale, come indicato dal Decreto 3 novembre e ai sensi della lettera a comma 1 dell’articolo 37 del D.Lgs 81/08 da Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011 GU 11 gennaio 2012. Si tratta dell’obbligo formativo che deve essere curato dalla scuola.



Ha una durata di 4 ore, viene erogato online, prevede un test di valutazione finale necessario alla consegna dell’attestato e la presenza di un tutor a disposizione dei candidati.



Questa la pagina che raccoglie le informazioni necessari, i contatti, i link alla piattaforma didattica: Formazione sicurezza gratuita studenti alternanza scuola lavoro. Telefono di riferimento: 069962704



Anfos

L’ ANFOS – Associazione Nazionale Formatori Sicurezza sul Lavoro si fa promotrice della sicurezza sui luoghi di lavoro mediante molteplici attività quali corsi di formazione, consulenze, studi e ricerche nel settore.



Grazie a informazioni, news ed eventi pubblicati sul sito ufficiale dell’Associazione, è possibile restare sempre aggiornati in merito alla tematica della sicurezza sul lavoro e alle tematiche ad essa correlate quali medicina del lavoro e valutazione dei rischi.



L’Associazione Nazionale Formatori della Sicurezza sul Lavoro propone un’offerta formativa a più livelli attraverso l’erogazione di corsi ex D.lgs 81/08. Tra i molteplici corsi di formazione proposti anche il corso sulla sicurezza in lingua straniera per rendere consapevoli i lavoratori stranieri dei diritti e doveri che ad essi competono.



L’ ANFOS ha una distribuzione capillare in tutta Italia e risponde al numero verde 06.9962704 per qualsiasi tipo di informazione sulle attività dell’Associazione.



Associazione nazionale Formatori della sicurezza sul lavoro – ANFOS

Sede nazionale: Via Arturo Toscanini, SNC – 00061 Anguillara S. (RM).

https://www.anfos.org

