ROMA – Sono stati pubblicati dal Ministero della Salute i dati della Relazione annuale 2017 al Piano Nazionale Integrato (PNI) 2015-2018, risultato dell’attività di vigilanza condotta nel 2017 dalla Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN) che coinvolge Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regioni e Province autonome, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Carabinieri per la tutela della Salute e Carabinieri per la tutela Agroalimentare, Capitanerie di porto, Guardia di Finanza.

Nel 2017 sono stati 176.217 gli stabilimenti “riconosciuti” e 172.399 le attività produttive “registrate” oggetto delle ispezioni dei Servizi Igiene degli Alimenti e Nutrizione e dei Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL. 39.598 stabilimenti “riconosciuti” con una o più relazioni di non conformità su 490.904 ispezioni e 34.820 stabilimenti “registrati” su 352.621 ispezioni.

118.550 analisi su 47.804 campioni di alimenti e 1.044 irregolarità; 0,09% di irregolarità su 44.104 campioni per il Piano nazionale per la ricerca di residui. 50.201 controlli dei Carabinieri – Nas, 11.470 non conformità, 9.465 operatori segnalati all’Autorità amministrativa e 1.333 all’Autorità giudiziaria.

Circa 50.000 controlli Mipaaf-Icqrf 38.685 controlli ispettivi e 11.315 analisi di campioni: 410 segnalazioni giudiziarie, 3.518 contestazioni, 3.105 diffide, 892 sequestri. 24.112 controlli delle Capitanerie di Porto, 2.814 illeciti. 4,91 milioni di Kg di alimenti sequestrati dai Carabinieri per la tutela agroalimentare, 68 denunce, 309 violazioni amministrative. 823 tonnellate solide sequestrate dalla Guardia di Finanza, 217.000 litri di generi alimentari liquidi.

PIF e USMAF. Posti di Ispezione di Frontiera (Pif): 39.536 partite controllate, 164 non ammissioni all’importazione. Uffici di Sanità Marittima Aerea di Frontiera (Usmaf) 155.243 partite controllate, 283 respingimenti. Dogane e Monopoli 17.979 controlli , 352 difformità, 21.657 analisi di laboratorio. 3.11 irregolarità riscontrate su alimenti trasportati da passeggeri internazionali, 33.117 kg sequestrati, 325 litri.

Info: Ministero della Salute Relazione al PNI 2017

Ti potrebbe interessare