Il Ministero dell’Interno ha pubblicato il primo rapporto sulle richieste di regolarizzazione di contratti di lavoro arrivate dopo l’attivazione della procedura instaurata dall’articolo 103, comma 1, del Decreto legge n.34 del 19 maggio 2020.

Dal 1° al 15 giugno 2020 sono state circa 32mila le domande pervenute, di cui 23.950 e 7.762 in lavorazione. Per 23.950 datori di lavoro.

Il 91% delle richieste ha interessato il lavoro domestico e di assistenza alla persona, il 76% di quelle in lavorazione. Lombardia al primo posto per le domande su lavoro domestico e Campania al primo posto per quelle sul lavoro agricolo.

I cittadini coinvolti provengono in grad parte da Marocco Egitto e Banglaseh nel lavoro domestico; India Albania e Marocco per agricoltura e allevamento.

Dei 23.950 datori di lavoro 17.294 sono italiani.

1.208 le istanze di ottenimento di permesso di soggiorno temporaneo.

Info: Ministero Interno, rapporto domande regolarizzazione rapporti di lavoro

