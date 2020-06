Il Ministero del Lavoro informa della pubblicazione del Decreto interministeriale 27 maggio 2020 Modalità di presentazione dell’istanza di emersione di rapporti di lavoro. Si tratta del decreto in attuazione dell’articolo 103 del D.l. n. 34/2020 che permette di sottoscrivere rapporti di lavoro subordinati e dichiararne altri instaurati regolarmente.

Ministero Interno, speciale, indicazioni datori e lavoratori

Il decreto permette di sottoscrivere rapporti di lavoro con cittadini italiani o stranieri presenti sul territorio prima dell’8marzo 2020 o di chiedere un permesso di soggiorno semestrale temporaneo se scaduto dal 31 ottobre 2019.

Le due procedure, con chiarimenti su settori, limiti di reddito per i datori di lavoro date e scadenze, modalità di presentazione delle domande sono indicate nel dettaglio dal Ministero dell’Interno, affiancate da tutorial, modelli F24, schede illustrative e indicazioni per datori di lavoro e lavoratori.

Questa la pagina del Ministero dell’Interno speciale Emersione rapporti di lavoro.

I settori interessati sono:

“agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;

assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, anche non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;

lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare”.

Invio domande dal 1° giugno al 15 luglio 2020, non è stato previsto click day.

Inps

La circolare Inps n.68 del 31 maggio 2020 Articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Presentazione dell’istanza, da parte di datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero cittadini stranieri in possesso del titolo di soggiorno di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, che intendono dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare con cittadini italiani o comunitari.

Ti potrebbe interessare