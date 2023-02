Milleproroghe. Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023 la Legge 24 febbraio 2023, n. 14 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative.

Raccogliamo in elenco alcuni dei principali provvedimenti:

prorogata 31 dicembre 2024 adeguamento normativa antincendio edifici scolastici e i locali adibiti a scuola ;

; proroga 30 giugno 2023 smart working lavoratori fragili e possibilità di smart working genitori figli under 14 dipendenti privato ;

; Fondo nuove competenze per tutto il 2023 ;

; proroga 31 marzo 2023 comunicazione cessione e sconto in fattura bonus edilizi, spese 2022 e rate residue 2020 e 2021 ;

; assemblee società e associazioni anche online fino al 31 luglio 2023 ;

; proroga 30 giugno 2025 somministrazione di lavoro a tempo determinato non oltre i 24 mesi di lavoratori assunti a tempo indeterminato in somministrazione ;

; proroga 31 dicembre 2023 adeguamento al Codice del Terzo settore ;

; proroga 31 dicembre 2023 completamento beni 4.0 2022 ;

; proroga 2022/2023 attività assimilabili all’alternanza scuola-lavoro.

