Pubblicata da Inail un’istruzione operativa del 3 agosto 2020 sulla proroga della validità del Durc online per effetto della Legge di conversione del Decreto Rilancio e della relativia soppressione dell’art. 81, comma 1.

Per effetto di tale disposizione è stata prorogata la validità del Durc con scadenza 31 gennaio 2020 – 31 luglio 2020 al 29 ottobre 2020 (il Durc non rientra nelle proroghe derivanti dall’estensione dello stato di emergenza disposta con la delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020 e dal conseguente decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83).

Il Durc online sarà valido per chi è stato già prodotto e per chi ne sia stata comunicata la formazione. Il differimento si applica “in ogni caso in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati nel medesimo decreto n. 76/2020, è richiesto di produrre documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015″. Con le stazioni appaltanti che dispongono della facoltà di utilizzare o meno il Durc online prorogato.

Gli applicativi online sono stati modificati da Inail per estendere la consultazione al Durc emesso entro il 31 luglio 2020, che riporterà la data di emissione che non può essere modificata.

Viene consensitta la proposizione di una nuova richiesta e il Durc emesso sarà l’unico consultabile fino al 29 ottobre 2020.

Info: Inail istruzione operativa 3 agosto proroga Durc online

Ti potrebbe interessare