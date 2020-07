Decreto Rilancio. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.180 del 18 luglio 2020 la Legge 17 luglio 2020, n. 77 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. In vigore dal 19 luglio 2020. Abrogato il decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52.

Di seguito alcune delle novità introdotte dalla legge di conversione, qui il dossier del Senato:

contributi fino a 5 milioni per le imprese nei settori ricreativo e dell’intrattenimento, nonché dell’organizzazione di feste e cerimonie con modalità da definire con prossimo decreto;

per le imprese nei settori ricreativo e dell’intrattenimento, nonché dell’organizzazione di feste e cerimonie con modalità da definire con prossimo decreto; 10 milioni per esposti a rischio usura;

credito imposta canoni locazione del 20 e 10 per cento a imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso;

20 milioni dal fondo per il sostengo alle locazioni, che ora è di 160 milioni, per locazioni di immobili abitativi degli studenti fuori sede con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, con modalità attuative definite con prossimo decreto;

proroga di tre mesi su richiesta dell’assicurato per i contratti di assicurazione obbligatoria dei titolari di licenza per la produzione, il deposito o la vendita di fuochi artificiali in scadenza dal 1° marzo al 30 settembre 2020 ;

; 5% risorse del fondo start-up per iniziative di promozione, raccordo con imprese tradizionali e sul Covid;

contributi per tessile moda e accessori a fondo perduto riconosciuti nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili, nel limite di 5 milioni di euro per l’anno 2020 con prossimo decreto per le modalità di erogazione;

credito imposta società di benefit del 50% fino al 31 dicembre 2020;

15 milioni al Fondo per la crescita sostenibile per nuove imprese provenienti da crisi o da aziende confiscate alla criminalità;

provenienti da crisi o da aziende confiscate alla criminalità; contributi per l’acquisto di veicoli nuovi o elettrici o ibridi dal 1 agosto al 31 dicembre 2020;

credito imposta per mancata partecipazione a fiere e manifestazioni con fondo incrementato di 30 milioni;

credito di imposta in compensazione del 30 per cento sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile , della moda e degli accessori

, della moda e degli accessori 10 milioni di euro 2020 e 2 milioni 2021 per Centro per l’innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo delle scienze della vita con sede in Lombardia;

rifinanziamento della legge 9 luglio 1990, n. 188 a sostegno della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità;

criteri semplificati di validazione, in deroga alle norme vigenti per validazione mascherine chirurgiche e Dpi , criteri stabiliti entro dieci giorni da due comitati tecnici scientifici con Iss, Inail e Accredia; “ restano ferme le validazioni in deroga effettuate dall’ISS e dall’INAIL in attuazione dell’articolo 15, commi 2 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. L’ISS e l’INAIL rimangono competenti per la definizione delle domande pervenute ai predetti Istituti fino al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, salvo che il richiedente rinunci espressamente a presentare domanda alla regione”.

, criteri stabiliti entro dieci giorni da due comitati tecnici scientifici con Iss, Inail e Accredia; “ in attuazione dell’articolo 15, commi 2 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. L’ISS e l’INAIL rimangono competenti per la definizione delle domande pervenute ai predetti Istituti fino al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, salvo che il richiedente rinunci espressamente a presentare domanda alla regione”. proroga contratti apprendisti e determinato di una durata pari alla sospensione per Covid;

200 milioni di euro in nuovo bando Inail da adottare entro il 15 settembre 2020 per progetti di investimento delle imprese ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8 ;

; ulteriori 5 milioni nel Fondo nazionale per ausili, ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive;

ulteriori 3 milioni di euro per il Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza;

contributi fino al 200 euro per le spese sostenute per la frequenza delle lezioni di musica con Isee inferiore ai 30mila euro;

ulteriori 4 milioni per il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità;

fondo 20 milioni di euro per l’anno 2020 in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario al 15 giugno 2020;

40 milioni per i comuni particolarmente danneggiati dall’emergenza sanitaria da COVID-19;

Superbonus efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici ;

; credito imposta sanificazione e Dpi esteso alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale ;

; misure per la Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole

esonero tassa occupazione temporanea suolo pubblico 1° marzo 30 aprile 2020 e rimborsi;

rinnovo di dodici anni concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020;

viaggi gratuiti per un mese sui treni ed entrate gratuite nei musei nel 2020 per studenti iscritti ai corsi per il conseguimento di laurea, di master universitario e di dottorato di ricerca;

iscritti ai corsi per il conseguimento di laurea, di master universitario e di dottorato di ricerca; “Fermo restando quanto disposto nei riguardi dei concessionari dall’articolo 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le necessità di rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire, a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l’uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, di cui all’articolo 49 del codice della navigazione, per il rilascio o per l’assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L’utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente da parte dei concessionari è confermato verso pagamento del canone previsto dall’atto di concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere”;

prossimo nuovo codice Ateco per alta densità turistica , in considerazione della crisi delle attività economiche ivi operanti e al fine di consentire l’accesso a misure di sostegno mirate in favore delle imprese dei settori del commercio, della ristorazione e delle strutture ricettive colpite dalla prolungata riduzione dei flussi di turisti;

, in considerazione della crisi delle attività economiche ivi operanti e al fine di consentire l’accesso a misure di sostegno mirate in favore delle imprese dei settori del commercio, della ristorazione e delle strutture ricettive colpite dalla prolungata riduzione dei flussi di turisti; Bergamo e Brescia Capitale italiana della cultura 2023 ;

; risorse per “Fondo per il sostegno alle attività dello spettacolo dal vivo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2020, destinato alle imprese e agli enti di produzione e distribuzione di spettacoli di musica, ivi compresi gli enti organizzati in forma cooperativa o associativa, costituiti formalmente entro il 28 febbraio 2020 e che non siano già finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, per le attività di spettacolo dal vivo messe in scena a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2020”;

fondo di 10 milioni per le Autorità di sistema portuale;

sostegno digitalizzazione del ciclo di operazioni portuali;

disposizioni in materia di operazioni portuali;

buono viaggio su Taxi e Ncc per persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta ovvero con patologie accertate, anche se accompagnate, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia;

ulteriori 3 milioni per le attività sportive universitarie;

30 milioni per associazioni sportive dilettantistiche;

e sonero versamento contributi previdenziali 1° gennaio – 30 giugno 2020 imprese agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura;

imprese agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura; istituito il Sistema di qualità nazionale per il benessere animale;

Sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola;

nuove misure da individuare per lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale;

scuole, contratto aggiuntivo a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020 per assunti in ruolo a tempo parziale;

assunzione scuole 1.000 assistenti tecnici;

misure con ordinanza per deroghe nelel scuole, incarichi temporanei docenti e ATA, scrutini.

Ti potrebbe interessare