Sistema di reti di epidemiosorveglianza ed i compiti, le responsabilità ed i requisiti professionali del veterinario aziendale. È stato pubblicato dal Ministero della Salute il manuale operativo in attuazione del Decreto 07 dicembre 2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 febbraio 2018.

Il manuale riporta indicazioni inerenti le specifiche tecniche e funzionali del sistema informativo Vetinfo e dell’applicativo Classyfarm, l’inserimento dei dati da parte del veterinario aziendale, ruoli e procedure.

Obiettivi della pubblicazione sono promuovere la condivisione volontaria dei dati; lavorare per l’individuazione precoce dei rischi. Diffondere i benefici e le opportunità per gli operatori in caso di adesione al sistema informativo in oggetto.

Il manuale al capitolo 4 riporta: “Si sottolinea ancora una volta che l’adesione al sistema proposto nel presente decreto, sebbene facoltativa, rappresenta una misura importantissima per la tutela della salute pubblica ed uno strumento utile per riconoscere e premiare le aziende e gli allevamenti virtuosi”.

Questo l’indice:

“Premessa;

Riferimenti normativi;

Definizioni e acronimi ;

Finalità e obiettivi;

Veterinario aziendale;

Classyfarm;

Campo di applicazione;

Procedure operative per la messa a disposizione delle informazioni;

Attivazione e messa a regime del sistema;

Disposizioni finali”.

Info: Ministero Salute, manuale operativo reti epidemiosorveglianza veterinario aziendale

