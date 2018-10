ATTENZIONE: PROMOZIONE CHIUSA.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Sei RSPP in una grande azienda? Prova in anteprima prodotti e soluzioni partecipando alla selezione Safety Tester di Ambiente Lavoro. Potrai ricevere un ingresso VIP.

Come partecipare

Candidarsi è semplice. Compila il form sul sito di Ambiente Lavoro, inserisci i dati, la ragione sociale della tua azienda e scrivi in “messaggio” la parola “RSPP”. I visitatori scelti potranno usufruire di un “INGRESSO VIP” per tutti gli eventi in programma, un pass parcheggio ed altre agevolazioni.

Candidati!

Ambiente Lavoro

Ambiente Lavoro – dal 17 al 19 Ottobre 2018 a Bologna Fiere l’evento dedicato alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Da oltre 20 anni la manifestazione è il punto di riferimento per gli addetti del settore della sicurezza, l’evento irrinunciabile per conoscere tutti i prodotti, le soluzioni e le ultime novità sulle norme che regolano l’applicazione delle leggi in materia.

Anche in questa edizione l’obiettivo è quello di promuovere, diffondere e radicare la cultura della sicurezza nel nostro Paese, creando un punto d’incontro per tutti i professionisti. Dopo il successo della precedente edizione, che ha ospitato più di 150 espositori, 261 corsi di formazione, 738 relatori ed oltre 600 ore di formazione anche quest’anno saranno numerosi i momenti dedicati al confronto e alla formazione per gli addetti che operano per la tutela della salute nei lavoratori. In programma oltre 100 appuntamenti tra convegni e seminari che prevedono riconoscimenti di crediti formativi RSPP, ASPP, RLS, CFP, CSP e CSE; l’occasione ideale per aggiornarsi e rimanere in contatto con le aziende leader e le realtà più importanti. Oltre l’ampia offerta formativa Ambiente Lavoro è soprattutto spazio espositivo dove conoscere tutte le novità del mercato, italiano ed internazionale.

Modalità ingresso:

Per partecipare ai convegni e workshop in programma, ingresso a pagamento.

Per visitare solo l’area espositiva, ingresso libero previa iscrizione.

Programma completo e in maggiori informazioni su www.ambientelavoro.it

