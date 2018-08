BOLOGNA – Dal 17 al 19 ottobre a Bologna torna Ambiente Lavoro, la tre giorni dedicata alla salute e alla sicurezza sul lavoro. Espositori, incontri, eventi formativi. Come in ogni edizione sarà presente Anfos, Quotidiano Sicurezza sarà ancora una volta media partner.

Bologna 2018

Dopo la “Convention” dello scorso anno a Modena Ambiente Lavoro torna quindi a Bologna, appuntamento organizzato da Senaf e Bologna Fiere, in contemporanea con SAIE, Tecnologie per l’edilizia e l’ambiente costruito 4.0. “Ambiente Lavoro rappresenta l’appuntamento italiano più importante del settore: espositori ed esperti affronteranno il tema del lavoro sicuro, i rischi professionali, la prevenzione e la necessità di una nuova e più diffusa cultura che metta al centro la conoscenza come primo strumento per la riduzione delle vittime e degli incidenti sul lavoro”.

Già online l’area del sito con il calendario dei convegni, in quotidiano aggiornamento. Comunicati i temi dei tre maggiori incontri organizzati dalla Asl di Modena, dipartimento di Sanità pubblica: “dBA2018 – I rischi fisici nei luoghi di lavoro”, “Reach Sostanze pericolose”, “Reach agricoltura”.

I rischi sul lavoro in presenza di sostanze pericolose, richiamando la campagna Eu-Osha, saranno tra gli argomenti sui quali verrà posta maggiore attenzione durante l’evento. Ancora, “il programma di Ambiente Lavoro dedicherà non solo grande attenzione alle cause degli incidenti sul lavoro e delle malattie professionali ma approfondirà il tema della prevenzione per conoscere le più innovative proposte in un settore ritenuto giustamente strategico per la riduzione degli incidenti e la rimozione delle cause dei decessi sul lavoro. Si tratterà anche di ambienti sempre più sicuri e ampio sarà lo spazio dedicato alla formazione a cui nella scorsa edizione sono state dedicate 696 ore”.

Ambiente Lavoro

Bologna Fiere, 17-19 ottobre 2018.

Info e contatti: Ambiente Lavoro 2018

