Sicurezza sul lavoro, politiche ambientali e sostenibilità aziendale. Manca poco più di un mese al via della nuova edizione di “Ambiente Lavoro – Salone della salute e della sicurezza sul lavoro” che si terrà a BolognaFiere, dal 19 al 21 novembre.

“La manifestazione di riferimento per chi si occupa di salute e sicurezza sul lavoro”. Una tre giorni di appuntamenti, incontri, convegni, un momento centrale per chi si occupa quotidianamente di sicurezza sul lavoro. Per aggiornare le proprie conoscenze, per le novità di settore, per conoscere imprese e operatori professionali.

Un appuntamento per aziende, istituzioni, RSPP, HQSE Manager, HSE Manager, consulenti, ASPP, tecnici della prevenzione, dirigenti, formatori, datori di lavoro e RLS.

Queste le pagine FB e LinkedIn dell’evento.

Anfos e Quotidiano Sicurezza (media partner) come ogni anno saranno presenti in Fiera.

Ti potrebbe interessare