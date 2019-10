Anfos Associazione nazionale formatori della sicurezza sul lavoro sarà presente nell’edizione 2019

di “Ambiente Lavoro – Salone della salute e della sicurezza sul lavoro”. Dal 15 al 17 ottobre

Bologna Fiere.

I riferimenti per raggiungere Anfos in fiera sono: Pad. 22 stand B9.

Anfos ci sarà con il proprio staff, come ogni anno, a disposizione per informazioni, richieste, presentare le proprie attività e le proprie novità riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro, la formazione.

Anfos – Cesi

Anfos è l’Associazione nazionale formatori della sicurezza su lavoro. È Associazione sindacale dei lavoratori – Soggetto formatore ai sensi degli artt.32 comma 4 e 98 comma 2 del D.lgs 81/08 e s.m.i.

Rappresenta e tutela gli interessi di: formatori nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro; Responsabili del Servizio di sicurezza sui luoghi di lavoro (RSPP); Addetti al Servizio di sicurezza e protezione (ASPP). Può essere annoverata tra le associazioni sindacali firmatarie di CCNL maggiormente rappresentative delle categorie di lavoratori e professionisti ad essa iscritti.

È inserita nell’elenco pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico, delle Associazioni Professionali che rilasciano l’Attestato di Qualità ai sensi della Legge n. 4/2013 in tema di professioni non ancora organizzate in Ordini o Collegi e in virtù di tale elenco può rilasciare la suddetta attestazione di qualità a Formatori per la sicurezza sul lavoro, Rspp/Aspp.

Dal luglio 2019 Anfos è membro Cesi – Confederazione europea dei sindacati indipendenti.

Fondata nel 1990, con sede a Bruxelles, Cesi riunisce organizzazioni sindacali di 19 paesi europei, “sostiene il miglioramento delle condizioni di lavoro per i lavoratori in Europa e una forte dimensione sociale nell’UE”.

Anfos è da anni impegnata in attività inerenti la promozione, l’attuazione e il coordinamento su scala nazionale e regionale di iniziative di formazione, orientamento, addestramento inerenti la sicurezza negli ambienti di lavoro. È editrice di Quotidiano Sicurezza, dal 2011 media partner di Eu-Osha nelle campagna “Ambienti di lavoro sani e sicuri”.

Il 5 marzo 2019 Quotidiano Sicurezza ha ricevuto da Eu-Osha Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro il riconoscimento ufficiale “Campaign partner certificate” per l’impegno a sostegno della campagna “Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in presenza di sostanze pericolose 2018-2019”.

Presidente Anfos è il dott. Rolando Morelli.



ANFOS Associazione nazionale Formatori della sicurezza sul lavoro

Sede nazionale: Via Roma, 100 – 00066 Manziana (Roma)

Numero verde 06.9962704

www.anfos.org

