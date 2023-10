Dal 23 al 27 ottobre ricorre la nuova edizione della Settimana europea per la salute e la sicurezza sul lavoro, indetta da Eu-Osha tra le attività a sostegno delle campagne Ambienti di lavoro sani e sicuri.

Lavoro sicuro nell’era digitale (Safe and healthy work in the digital age) è il tema ormai noto della campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri 2023-25 che verrà lanciata ufficialmente il prossimo 25 ottobre a Bruxelles.

Quotidiano Sicurezza è mediapartner.

William Cockburn Salazar

William Cockburn Salazar è il nuovo direttore esecutivo dell’Agenzia.

Questa una dichiarazione in occasione della sua nomina “Ogni giorno si registrano circa dieci infortuni mortali sul lavoro e ulteriori 600 decessi dovuti a malattie lavoro-correlate. Questo bilancio fa riflettere e ci ricorda che c’è ancora molto da fare poiché tutti meritano di lavorare in un ambiente che dia priorità alla loro sicurezza, salute e benessere”.

