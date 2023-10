Manca poco ormai. Dal 10 al 12 ottobre al via la nuova edizione di Ambiente Lavoro – 23° Salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che si terrà come nelle precedenti occasioni, a BolognaFiere.

Anfos come ogni anno sarà presente in fiera, queste le coordinate per incontrarne i rappresentati e richiedere informazioni e consulenze sui servizi, le attività, le novità:

Padiglione 22 stand A30.

Presente Quotidiano Sicurezza, media partner della manifestazione.

Ambiente Lavoro

“Ambiente Lavoro è la manifestazione di riferimento per chi si occupa di salute e sicurezza sul lavoro”. Come evidenziato dalla dott.ssa Marilena Pavarelli, project manager dell’evento, nell’intervista pubblicata lo scorso settembre, l’edizione 2023 si concentrerà su prevenzione e sicurezza sul lavoro ovviamente, quindi sostenibilità aziendale e politiche ambientali.

Ti potrebbe interessare